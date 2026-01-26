Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer versucht in Elberfeld zu flüchten

Wuppertal (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden (25.01.2026, 01:30 Uhr) versuchte ein Autofahrer sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Einer Streifenbesatzung fiel auf der Paradestraße ein Opel Corsa auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem die Beamten gewendet hatten und das Fahrzeug über die Flensburger Straße verfolgten, missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen. In der Hagenauer Straße stellte er sein Fahrzeug unvermittelt auf einem Privatparkplatz ab. Hier konnten die Polizisten ihn festhalten und kontrollieren. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der polizeibekannte 33-Jährige nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Auf der nahegelegenen Wache musste er eine Blutprobe abgeben. Nach bisherigen Ermittlungen verfügt er nicht über einen Führerschein.

