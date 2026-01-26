PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer versucht in Elberfeld zu flüchten

Wuppertal (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden (25.01.2026, 01:30 Uhr) 
versuchte ein Autofahrer sich einer polizeilichen Kontrolle zu 
entziehen.

Einer Streifenbesatzung fiel auf der Paradestraße ein Opel Corsa auf,
der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem die Beamten gewendet
hatten und das Fahrzeug über die Flensburger Straße verfolgten, 
missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen. In der Hagenauer Straße 
stellte er sein Fahrzeug unvermittelt auf einem Privatparkplatz ab. 
Hier konnten die Polizisten ihn festhalten und kontrollieren.

Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der polizeibekannte 
33-Jährige nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol und 
Betäubungsmitteln stand. 

Auf der nahegelegenen Wache musste er eine Blutprobe abgeben.

Nach bisherigen Ermittlungen verfügt er nicht über einen 
Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

