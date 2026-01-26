POL-W: W Frau greift Passant und Polizeibeamtin an

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.01.2026, gegen 23:15 Uhr), kam es auf der Berliner 
Straße zu einem versuchten Raub und einem Angriff auf Polizeibeamte.

Die 31-jährige Wuppertalerin begab sich in ein Lokal und forderte die
Herausgabe von Geld. Als die Ladeninhaberin (54) dies verneinte, 
versuchte die Frau in die Kasse zu greifen. Als das misslang, schlug 
sie der 54-Jährigen ins Gesicht und verließ das Lokal.

Anschließend sprach die Tatverdächtige einen Mann auf dem Gehweg an 
und forderte ebenfalls die Herausgabe von Geld. Als der 45-Jährige 
angab kein Bargeld bei sich zu führen, schlug die Frau dem Mann ins 
Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen (unter 
anderem am Auge). Der Rettungsdienst versorgte ihn ambulant. 

Während der darauffolgenden Sachverhaltsaufnahme verhielt sich die 
31-Jährige weiterhin aggressiv. Unvermittelt trat sie eine 
Polizeibeamtin. In der Folge wurde die Frau in Gewahrsam genommen und
zur Wache verbracht.

Die Polizeibeamtin wurde bei dem Angriff nicht verletzt und verblieb 
dienstfähig.

