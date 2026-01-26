Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau greift Passant und Polizeibeamtin an

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.01.2026, gegen 23:15 Uhr), kam es auf der Berliner Straße zu einem versuchten Raub und einem Angriff auf Polizeibeamte. Die 31-jährige Wuppertalerin begab sich in ein Lokal und forderte die Herausgabe von Geld. Als die Ladeninhaberin (54) dies verneinte, versuchte die Frau in die Kasse zu greifen. Als das misslang, schlug sie der 54-Jährigen ins Gesicht und verließ das Lokal. Anschließend sprach die Tatverdächtige einen Mann auf dem Gehweg an und forderte ebenfalls die Herausgabe von Geld. Als der 45-Jährige angab kein Bargeld bei sich zu führen, schlug die Frau dem Mann ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen (unter anderem am Auge). Der Rettungsdienst versorgte ihn ambulant. Während der darauffolgenden Sachverhaltsaufnahme verhielt sich die 31-Jährige weiterhin aggressiv. Unvermittelt trat sie eine Polizeibeamtin. In der Folge wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zur Wache verbracht. Die Polizeibeamtin wurde bei dem Angriff nicht verletzt und verblieb dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell