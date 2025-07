Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei fasst "Drogendealer" im Bahnhof

Bild-Infos

Download

Elmshorn (ots)

Ein polizeibekannter Drogendealer ging der Bundespolizei im Bahnhof Elmshorn ins Netz. Der sich auf Bewährung befindende Aserbaidschaner wirkte sichtlich nervös als die Bundespolizeibeamten ihn erblickten.

Gestern Mittag kontrollierten Bundespolizeibeamte einen Mann im Bahnhof Elmshorn. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung kam heraus, dass der 37-jährige Aserbaidschaner bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und auch schon wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes eine Haftstrafe abgesessen hatte und sich nunmehr auf Bewährung befand. Zudem liegt ein gültiges Waffenbesitzverbot gegen ihn vor.

Die Beamten durchsuchten die mitgeführte Umhängetasche des Mannes. Hierbei fielen ihnen die stark zitternden Hände des Mannes auf. Bei der Taschenkontrolle stellte sich dann auch schnell der Grund für sein Verhalten heraus. Die Beamten fanden diverse Betäubungsmittel sowie eine Feinwaage auf. Zudem entdeckten sie einen Schlagstock, ein Tierabwehrspray und ein Mobiltelefon. (siehe Bild)

Auf Nachfrage der Bundespolizisten gab er an, dass er die Substanzen in den 12 "Eppendorfer Gefäßen" soeben für 300 Euro erworben habe. Das Kokain hatte ein Gewicht von 5,2 Gramm. Des Weiteren wurde noch in sechs Verkaufseinheiten 10,8 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der Mann wurde festgenommen. Die Drogen und sein Handy wurden sichergestellt und an die Kriminalpolizei Elmshorn übergeben. Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell