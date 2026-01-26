PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei nimmt mutmaßlichen Mehrfachtäter fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026 nahmen Polizeibeamte einen 37-jährigen Bulgaren fest. 
Ihm wird unter anderem der besonders schwere Fall des Diebstahls und 
Hehlerei vorgeworfen.

Ein Polizeibeamter beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 
16:45 Uhr aus einer ehemaligen Spirituosenbrennerei an der Straße 
Alte Freiheitstraße trat und Arbeitshandschuhe trug. Bei der späteren
Durchsuchung konnten Verkaufsbelege von Metallen (53 kg Kupfer und 5 
kg Messing) aufgefunden werden. Wie der 37-Jährige an die Mengen 
gelangte, konnte er nicht erklären.

In der ehemaligen Fabrik stellten die eingesetzten Kräfte mehrere 
abgetrennte Kupferrohre fest. Zudem wurden Werkzeug und eine Gitarre 
aufgefunden, die aus vorherigen Einbrüchen stammen könnte.

Anschließend nahm die Polizei den einschlägig vorbestraften Mann 
vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 
wohnungslose Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der 
antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

