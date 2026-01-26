Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei nimmt mutmaßlichen Mehrfachtäter fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026 nahmen Polizeibeamte einen 37-jährigen Bulgaren fest. Ihm wird unter anderem der besonders schwere Fall des Diebstahls und Hehlerei vorgeworfen. Ein Polizeibeamter beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 16:45 Uhr aus einer ehemaligen Spirituosenbrennerei an der Straße Alte Freiheitstraße trat und Arbeitshandschuhe trug. Bei der späteren Durchsuchung konnten Verkaufsbelege von Metallen (53 kg Kupfer und 5 kg Messing) aufgefunden werden. Wie der 37-Jährige an die Mengen gelangte, konnte er nicht erklären. In der ehemaligen Fabrik stellten die eingesetzten Kräfte mehrere abgetrennte Kupferrohre fest. Zudem wurden Werkzeug und eine Gitarre aufgefunden, die aus vorherigen Einbrüchen stammen könnte. Anschließend nahm die Polizei den einschlägig vorbestraften Mann vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der wohnungslose Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

