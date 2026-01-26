PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - In der Nacht vom 21.01.2026 auf den 22.01.2026 kam es in 
Cronenberg zu drei Einbrüchen in eine Schule und zwei 
Kindertagesstätten. Es wurde Bargeld gestohlen.

In der Straße Ostersbaum wurde am 22.01.2026, zwischen 13:00 Uhr und 
20:00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür gewaltsam 
geöffnet. Über Beute ist nichts bekannt.

Zwischen dem 22.01.2026 (19:00 Uhr) und dem 23.01.2026 (06:10 Uhr) 
verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Schule in Nächstebreck. 
Über eine Beute ist nichts bekannt.

In der Osterholzer Straße brachen Unbekannte am 23.01.2026, zwischen 
11:00 Uhr und 11:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Sie stahlen 
Schmuck und Bargeld.

Im Zeitraum zwischen dem 23.01.2026 (21:00 Uhr) und dem 24.01.2026 
(12:10 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in 
der Hamburger Straße ein. Es wurden Unterhaltungselektronik und 
Bargeld gestohlen.

Zwischen dem 19.01.2026 (14:00 Uhr) und dem 24.01.2026 (12:00 Uhr) 
verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der 
Wollstraße. Es wurde Bargeld gestohlen.

In der Olgastraße hebelten Unbekannte eine Terrassentür einer Praxis 
auf. Zwischen dem 23.01.2026 (21:00 Uhr) und dem 24.01.2026 (21:35 
Uhr) stahlen die Einbrecher Unterhaltungselektronik und Bargeld. 

Am 24.01.2026, zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte 
in eine Wohnung in der Hagener Straße auf. Sie stahlen Bargeld, 
Schmuck und ein Mobiltelefon.

Am 25.01.2026, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, hebelten Unbekannte 
eine Wohnungstür in der Brändströmstraße auf. Sie entwendeten einen 
Laptop.

In der Poststraße versuchten Unbekannte am 25.01.2026 (03:20 Uhr bis 
13:00 Uhr) die Tür eines Ladenlokals aufzuhebeln.

Unbekannte versuchten am 25.01.2026, um 18:55 Uhr, ein Fenster einer 
Wohnung in der Straße Bredde aufzubrechen. Sie wurden durch die 
Bewohnerin gestört und flüchteten.

Solingen - In der Beethovenstraße brachen Unbekannte am 22.01.2026 in
einen Gaststättenbetrieb ein. Es wurde Bargeld gestohlen. 

Am 22.01.2026, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte 
in eine Wohnung in der Landwehrstraße ein. Es wurden Uhren und 
Schmuck gestohlen.

In der Kotter Straße wurden bei einem Wohnungseinbruch im 
Tagesverlauf des 22.01.2026 mehrere Paar Schuhe gestohlen.

Am 22.01.2026, zwischen 20:00 Uhr und 23:40 Uhr, drangen Unbekannte 
in eine Wohnung in der Dahler Straße ein. Sie entwendeten Schmuck und
Unterhaltungselektronik.

In der Untere Wernerstraße versuchten Einbrecher am 24.01.2026, um 
03:51 Uhr, in ein Fabrikgebäude einzudringen. Sie wurden vermutlich 
von dem akustischen und visuellen Signal der Alarmanlage von ihrem 
Vorhaben abgebracht und flüchteten.

In der Straße Werwolf schlug ein Einbrecher am 25.01.2026, kurz nach 
Mitternacht, eine Fensterscheibe eines Ladenlokals ein. Der 
alkoholisierte Mann konnte von einer Bewohnerin festgehalten und der 
Polizei übergeben werden.

In der Straße Steingarten entwendeten Einbrecher am 24.01.2026, 
zwischen 17:45 Uhr und 22:15 Uhr, eine Küchenmaschine und Bargeld aus
einer Wohnung.

Remscheid - Am 22.01.2026, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, hebelten
unbekannte Täter in der Feldstraße die Terrassentür eines 
Mehrfamilienhauses auf. Über die Beute ist nichts bekannt.


Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

