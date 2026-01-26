Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind beraubt und geschlagen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (22.01.2026, 18:30 Uhr) verletzten Jugendliche ein Kind auf der Nordbahntrasse. Der Zwölfjährige war in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde auf der Nordbahntrasse in Höhe der Max-Planck-Schule unterwegs. Hier sprachen ihn Jugendliche aus einer größeren Gruppe an und verlangten eine E-Zigarette. Nachdem der Zwölfjährige angab keine zu besitzen, nahm ihn einer der Angreifer in den Würgegriff, während ein weiterer seinen Rucksack durchsuchte. Dieser entnahm daraus mehrere Feuerwerkskörper, von denen er einen entzündete und versuchte ihn dem Zwölfjährigen brennend unter den Pullover zu schieben. Der Versuch misslang, der Junge erlitt jedoch eine leichte Verbrennung am Hals. Anschließend erhielt er mehrere Faustschläge gegen den Kopf. In der Folge wurde er von den Straftätern bespuckt. Nachdem dem Jungen und seinen Freunden die Flucht gelang, musste er in Begleitung seiner Eltern im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

