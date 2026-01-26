PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind beraubt und geschlagen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (22.01.2026, 18:30 Uhr) verletzten 
Jugendliche ein Kind auf der Nordbahntrasse.

Der Zwölfjährige war in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde auf 
der Nordbahntrasse in Höhe der Max-Planck-Schule unterwegs. Hier 
sprachen ihn Jugendliche aus einer größeren Gruppe an und verlangten 
eine E-Zigarette. Nachdem der Zwölfjährige angab keine zu besitzen, 
nahm ihn einer der Angreifer in den Würgegriff, während ein weiterer 
seinen Rucksack durchsuchte. Dieser entnahm daraus mehrere 
Feuerwerkskörper, von denen er einen entzündete und versuchte ihn dem
Zwölfjährigen brennend unter den Pullover zu schieben. Der Versuch 
misslang, der Junge erlitt jedoch eine leichte Verbrennung am Hals. 
Anschließend erhielt er mehrere Faustschläge gegen den Kopf. In der 
Folge wurde er von den Straftätern bespuckt. 

Nachdem dem Jungen und seinen Freunden die Flucht gelang, musste er 
in Begleitung seiner Eltern im Krankenhaus behandelt werden. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

