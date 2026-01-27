PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Parsevalstraße

Wuppertal (ots)

Am 26.01.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Parsevalstraße zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Hyundai i30 die Rudolfstraße in 
westlicher Richtung. Als er nach links in die Parsevalstraße abbog, 
übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 7-jährigen Jungen, der
zu Fuß die Fahrbahn kreuzte.

Der Junge wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt und 
durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:48

    POL-W: SG Unfall im Begegnungsverkehr - Drei Verletzte

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (26.01.2026, 21:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er in Begleitung zweier Beifahrer (m 21, m 19) auf der Neuenkamper Straße in Richtung Aufderhöhe unterwegs. Etwa 100 m vor der Einmündung zur Nöhrenhauser Straße folgte er aus bislang unbekannter Ursache nicht dem Straßenverlauf und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:30

    POL-W: W/SG Einbrüche in Solingen und Wuppertal

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (26.01.2026) nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Solingen - In Gräfrath brachen bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter gelangten zwischen dem 23.01.2026, 16:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 06:40 Uhr, in das Gebäude, brachen eine Tür auf und öffneten Spinde und Schränke. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 16:13

    POL-W: W Alleinunfall auf der Wittensteinstraße

    Wuppertal (ots) - Am 23.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Wittensteinstraße zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot 2008 auf der Wittensteinstraße in Richtung Osten, als sie, möglicherweise in Folge eines internistischen Notfalls, im Bereich der Kothener Straße von der Fahrspur abkam und gegen einen geparkten Audi A3 stieß. Der Audi war am rechten Fahrbahnrand geparkt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren