Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Parsevalstraße

Wuppertal (ots)

Am 26.01.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Parsevalstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Hyundai i30 die Rudolfstraße in westlicher Richtung. Als er nach links in die Parsevalstraße abbog, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 7-jährigen Jungen, der zu Fuß die Fahrbahn kreuzte. Der Junge wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

