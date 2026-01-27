Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall im Begegnungsverkehr - Drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26.01.2026, 21:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er in Begleitung zweier Beifahrer (m 21, m 19) auf der Neuenkamper Straße in Richtung Aufderhöhe unterwegs. Etwa 100 m vor der Einmündung zur Nöhrenhauser Straße folgte er aus bislang unbekannter Ursache nicht dem Straßenverlauf und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte er gegen den entgegenkommenden Opel Corsa einer 28-Jährigen. In der Folge fuhr er über einen Gehweg, stieß gegen einen Strommast, fuhr einen Graben hinab, beschädigte einen Zaun und endete vor einem Baum. Bei dem Unfall erlitten die beiden 21-Jährigen schwere, der 19-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Neuenkamper Straße gesperrt. Da während der Unfallaufnahme der Verdacht entstand, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

