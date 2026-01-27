PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall im Begegnungsverkehr - Drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26.01.2026, 21:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem 
schweren Verkehrsunfall.

Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er in Begleitung zweier Beifahrer
(m 21, m 19) auf der Neuenkamper Straße in Richtung Aufderhöhe 
unterwegs. Etwa 100 m vor der Einmündung zur Nöhrenhauser Straße 
folgte er aus bislang unbekannter Ursache nicht dem Straßenverlauf 
und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte er gegen den 
entgegenkommenden Opel Corsa einer 28-Jährigen. In der Folge fuhr er 
über einen Gehweg, stieß gegen einen Strommast, fuhr einen Graben 
hinab, beschädigte einen Zaun und endete vor einem Baum.

Bei dem Unfall erlitten die beiden 21-Jährigen schwere, der 
19-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in 
ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt 
werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Neuenkamper Straße 
gesperrt.

Da während der Unfallaufnahme der Verdacht entstand, dass der 
BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte, musste
er eine Blutprobe abgeben.

Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

