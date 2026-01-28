PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Kleingartenanlage festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 28.01.2026 nahmen Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann fest. Ihm 
wird vorgeworfen in mehrere Lauben einer Kleingartenlage eingebrochen
zu sein.

Gegen 17:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Straße Grünewald in 
Wuppertal-Vohwinkel gerufen. Zeugen meldeten, dass ein Mann in eine 
Gartenlaube eingebrochen sei. Vor Ort trafen Polizeibeamte in der 
Laube auf den Tatverdächtigen. Der polizeibekannte Mann ließ sich 
durch die Beamten widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden 
Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein erlaubnisfreies 
Taschenmesser und ein Multitool. 

Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass in vier 
weitere Gartenlauben der Kleingartenanlage eingebrochen worden war. 
Ob der Tatverdächtige auch für diese Taten in Frage kommt, ist 
Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

