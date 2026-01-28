Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Kleingartenanlage festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 28.01.2026 nahmen Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann fest. Ihm wird vorgeworfen in mehrere Lauben einer Kleingartenlage eingebrochen zu sein. Gegen 17:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Straße Grünewald in Wuppertal-Vohwinkel gerufen. Zeugen meldeten, dass ein Mann in eine Gartenlaube eingebrochen sei. Vor Ort trafen Polizeibeamte in der Laube auf den Tatverdächtigen. Der polizeibekannte Mann ließ sich durch die Beamten widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein erlaubnisfreies Taschenmesser und ein Multitool. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass in vier weitere Gartenlauben der Kleingartenanlage eingebrochen worden war. Ob der Tatverdächtige auch für diese Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell