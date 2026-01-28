POL-W: W Alleinunfall auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg
Wuppertal (ots)
Am 27.01.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg zu einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers (16). Der 16-jährige Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg in Richtung Burgunderstraße. Auf Höhe der Kleingartenanlage verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
