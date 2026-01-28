PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg

Wuppertal (ots)

Am 27.01.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem 
Dietrich-Bonhoeffer-Weg zu einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers 
(16). 

Der 16-jährige Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf dem 
Dietrich-Bonhoeffer-Weg in Richtung Burgunderstraße. Auf Höhe der 
Kleingartenanlage verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die 
Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.   

Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch 
Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

