Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze - Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

Elze (bar) - Am Mittwoch, dem 28.01.2026, ab etwa 14:00 Uhr meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger beim Polizeikommissariat Elze sowie der Leitstelle Hameln und erstatteten Anzeige wegen versuchten Betrugs. Den Angaben zufolge wurden sie zuvor von einer unbekannten Person telefonisch kontaktiert, die sich als Kriminalbeamter oder Polizeibeamter der Polizei Elze ausgab. Im Rahmen der Gespräche gab der Anrufer an, in der näheren Umgebung habe es einen Einbruch gegeben. Ein Teil der Täter sei angeblich bereits festgenommen worden, bei diesen seien Listen mit möglichen weiteren Einbruchsopfern aufgefunden worden - auf denen angeblich auch die Angerufenen verzeichnet seien. In einigen Fällen nutzte der Täter stattdessen den Vorwand eines Verkehrsunfalls, bei dem eine entsprechende Liste gefunden worden sei.

Ziel der Anrufe ist es, die Betroffenen dazu zu bringen, Angaben zu Bargeld, Gold oder anderen Wertgegenständen zu machen - offenbar mit dem Vorsatz, diese später an vermeintliche Polizeibeamte zu übergeben. In keinem der bislang bekannten Fälle kam es zu einer Übergabe von Wertsachen. Bei der geschilderten Tat handelt es sich um eine zunehmend häufiger auftretende Betrugsmasche. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Polizeikommissariat Elze weist darauf hin, dass telefonisch weder persönliche noch finanzielle Angaben verlangt werden. Ebenso fordert die Polizei niemals dazu auf, Wertgegenstände zu übergeben.

Verhaltenshinweise der Polizei - so schützen Sie sich:

   -Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Informationen am 
Telefon preis
   -Sprechen Sie über verdächtige Anrufe mit Familienangehörigen oder
Vertrauenspersonen
   -Fordern Sie den Anrufer auf, Namen und Dienststelle zu nennen - 
und prüfen Sie anschließend selbstständig, indem Sie bei Ihrer 
örtlichen Polizeidienststelle anrufen
   -Beenden Sie solche Anrufe sofort und informieren Sie umgehend die
Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

