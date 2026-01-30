Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wasserwerkertrick

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 29.01.2026, erbeuteten zwei unbekannte Männer Bargeld einer Seniorin, die in der Schlesierstraße in Hildesheim wohnhaft ist, indem sie ihr vorgaukelten, dass ein Wasserschaden in ihrem Haus bestehe.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Unbekannten gegen 09:30 Uhr an der Haustür der Dame und gaben sich als Mitarbeiter eines Heizungs- und Sanitärbetriebs aus dem Landkreis aus. Sie informierten die ältere Dame darüber, dass sie bei den Nachbarn Reparaturarbeiten durchgeführt hätten und dabei einen Wasserschaden an ihrem Anwesen festgestellt hätten. Aufgrund dieser Mitteilung ließ sie die Herren in ihr Haus. Die Männer verweilten fast eine Stunde im Haus der Frau, teilten sich im Inneren auf und behaupteten, dass ein Wasserschaden eingetreten sei. Sie boten ihr an, den Schaden zu reparieren und das erforderliche Material zu erwerben. Zu diesem Zweck forderten sie eine Vorauszahlung. Die Seniorin übergab den Männern mehrere hundert Euro. Im Anschluss verließen sie das Haus und kehrten nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Erst zu diesem Zeitpunkt erkannte die Dame den Betrug und verständigte die Polizei.

Beschreibung der Männer:

- zwischen 40 und 50 Jahren

- ca. 180 cm groß

- bekleidet: dunkle Straßenkleidung

- akzentfrei Deutsch gesprochen

Zeugen, die in der Schlesierstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt haben oder zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell