Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Vormittag, 30.01.2026, ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf dem Hit Parkplatz, Rex-Brauns-Straße in Hildesheim, eine Verkehrsunfallflucht.

Eine unbekannte Fahrzeugführerin touchierte beim Einfahren in eine Parklücke einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem mutmaßlich grauen Kleinwagen von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die zu dem Unfall oder der unbekannten Fahrzeugführerin Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell