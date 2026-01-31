Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Regenfallrohren im Gronauer Ortsteil Betheln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) OT Betheln (har) - Im Zeitraum vom 28.01.26, um 08:00 Uhr, bis zum 31.01.26, um 10:00 Uhr, kommt es zum Diebstahl von Regenfallrohren aus Kupfer von der evangelischen Kirche, in der Alten Schulstraße in Betheln. Dadurch ist, nach bisherigen Ermittlungen, ein Schaden von ca. 500 EUR entstanden.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze telefonisch unter 05068/9338-0 zu kontaktieren.

