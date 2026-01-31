PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Elze(bru)Am 30.01.2026 wurde einer 75-jährigen Elzerin während ihres Einkaufs im Aldi-Markt in Elze, Sehlder Straße, die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich im Zeitraum von ca. 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr in dem Markt auf und hatte während dieser Zeit u.a. ihre Geldbörse in einem Beutel am Einkaufswagen aufbewahrt. An der Kasse stellte sie fest, dass ein derzeit unbekannter Täter die Geldbörse entwendet hatte. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
  • 30.01.2026 – 17:52

    POL-HI: Diebstahl von Regenfallrohren

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (ep) - Im Zeitraum vom 27.01.26, um 23:00 Uhr, bis zum 29.01.26, um 10:00 Uhr, kommt es zum Diebstahl von Regenfallrohren aus Kupfer von der St. Johannes Kirche, in der Schulstraße in Groß Escherde. Dadurch ist, nach bisherigen Ermittlungen, ein Schaden von ca. 1.750,00 EUR entstanden. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:33

    POL-HI: Personeller Wechsel in der Polizeistation Holle

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (ik) - In der Polizeistation Holle kommt es zum 01. Februar 2026 zu einem personellen Wechsel. Künftig wird die Polizeistation Holle im Rahmen eines Rotationsprinzips mit Beamten aus der Polizeistation Bockenem besetzt. Damit einhergehend verfolgt die Polizei Bad Salzdetfurth das Ziel, die Einsatzfähigkeit und Flexibilität der Polizeistation Holle weiter zu stärken sowie den ...

    mehr
