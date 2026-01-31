Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Elze(bru)Am 30.01.2026 wurde einer 75-jährigen Elzerin während ihres Einkaufs im Aldi-Markt in Elze, Sehlder Straße, die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich im Zeitraum von ca. 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr in dem Markt auf und hatte während dieser Zeit u.a. ihre Geldbörse in einem Beutel am Einkaufswagen aufbewahrt. An der Kasse stellte sie fest, dass ein derzeit unbekannter Täter die Geldbörse entwendet hatte. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

