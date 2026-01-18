PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Harthausen- Versuchter Einbruchsdiebstahl

Harthausen (ots)

Am 17.01.2026 kam es zwischen 12:30 Uhr und 19:45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Harthausen zu einem versuchten Einbruch. Durch bislang unbekannte Täter wurde hierbei versucht eine Terassentür im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln. Den Tätern gelang es hierbei nicht das Objekt zu betreten.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei gibt hierbei folgende Präventionshinweise:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

