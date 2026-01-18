Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Neuhofen (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026, gegen 19:00 Uhr, arbeitete eine 70-Jährige an ihrem PC als sich ein Pop-Up-Fenster öffnete. Vermeintlich berichtete Microsoft über verdächtige Aktivitäten auf dem PC, welche durch den angeblichen Microsoft-Mitarbeiter beseitigt werden sollten. Die 70-jährige Geschädigte gestattete einen Fernzugriff auf ihren PC. Anschließend wurden angebliche Systemfehler auf dem PC gezeigt, was zu einer Sicherheitsüberprüfung diverser Konten führen sollte. Dazu wurde die Geschädigte nach den Anmeldedaten und Sicherheitscodes gefragt. Aufmerksam lehnte dies die 70-Jährige ab und beendete die Kommunikation. Später stellte sie fest, dass sie sich bei einigen Internetkonten nicht mehr anmelden konnte und ein Gutschein in Höhe von 15 EUR ohne ihr Wissen bestellt wurde.

