POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:45 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer wurde mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot. Am Folgetag wurden zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr erneut Geschwindigkeitskontrollen an der Neustadter Straße durchgeführt. Bei den Kontrollen konnten diesmal insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 131 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister und zwei Monate Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

