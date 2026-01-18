POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Mutterstadt (ots)
Am Freitag, den 16.01.2026, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:45 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer wurde mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot. Am Folgetag wurden zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr erneut Geschwindigkeitskontrollen an der Neustadter Straße durchgeführt. Bei den Kontrollen konnten diesmal insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 131 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister und zwei Monate Fahrverbot.
