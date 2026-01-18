PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Am Steuer mit 2,0 Promille

Altrip (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 21:55 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 64-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim Aushändigen seiner Dokumente stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Der 64-jährige Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
