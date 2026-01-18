POL-PDLU: Am Steuer mit 2,0 Promille

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Über die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen wird ein Brand im Bereich des TC Grün-Weiß Frankenthal gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein Holzverschlag, indem sich das Kühlhaus des angrenzenden Restaurants "Ristorante Pizzeria Mediterraneo" sowie die in der Nähe befindlichen Müllcontainer in Vollbrand stehen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen ...

mehr