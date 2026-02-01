Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Sonntagfrüh gegen 02:45 Uhr fiel einer Polizei-Streifenwagenbesatzung in der Alfelder Röllinghäuser Straße ein entgegenkommender Autofahrer auf, der rasant in eine Seitenstraße abbog. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Pkw-Führer Alkohol konsumiert hatte - ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen beweiskräftigen Wert von 1,04 Promille. Dem 23-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, des Weiteren kommt ein Verfahren mit einer hohen Geldbuße auf ihn zu.

Dabei hatte der Autofahrer noch etwas "Glück", da er sich mit einem Minimum mehr Alkohol oder etwa mit Ausfallerscheinungen im Bereich einer Straftat bewegt hätte - mit empfindlicher Geldstrafe, Kosten und dem Verlust der Fahrerlaubnis bis zu 5 Jahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell