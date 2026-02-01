Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 01.02.2026, gg 02:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Sarstedt einen Mercedes Sprinter, der die Görlitzer Str. befuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch, der vom Fahrer, einen 26-jährigen Mann aus Ilsede, ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, mit dem Ergebnis 1,58 %o, bestätigte der Vermutung, dass der Mann sich nicht mehr hinter das Steuer hätte setzten dürfen. Nach der Blutprobenentnahme wurde die Person entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell