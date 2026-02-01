Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt wegen fehlender Zulassung

Hildesheim (ots)

Giesen/Sarstedt (jb)Am 01.02.2026 gg. 0:42 Uhr befuhr eine zivile Streife der Polizei Sarstedt die Emmerke Str. in Richtung Ortsausgang, als ihnen ein schwarzer BMW entgegenkam, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Die Streife wendete und bemerkte, dass der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hasede weiterfuhr. Der Fahrer der BMW hielt dann jedoch an der roten Ampel Brückenstraße/ B6 an. In dem Moment, wo die Streife zum Fahrzeug aufschloss, um diesen zu kontrollieren, fuhr der BMW trotz Rotlicht in die Kreuzung ein und fuhr mit deutlich hoher Geschwindigkeit in Richtung Hannover weiter. Auch deutlich Haltezeichen, Blaulicht und Martinshorn, sowie zum Teil starke Schneeverwehungen auf der B6, hielten den Fahrer nicht ab auf der B6 Geschwindigkeiten zwischen 180 Km/h und geschätzten 230 Km/h zu fahren. Lediglich am Blitzer in Höhe Kipphut fuhr er kurzzeitig langsamer, offensichtlich damit dieser nicht auslöst wird und an einer Schneeverwehung bremste er so weit ab, dass er ins Schleudern gerät, sein Fahrzeug jedoch wieder fangen kann. Die Verfolgungsfahrt endete auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Ingeln-Oesselse. Der Fahrer, ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim hielt hier freiwillig an und ergab sich. Offensichtlich hatten die zwei weiteren minderjährigen Insassen, eine 14-Jährige und ein 16-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim, ihn mehrfach während der Verfolgungsfahrt darum gebeten. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Nach einer umfangreichen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass tatsächlich lediglich ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz vorlag, weil er sein Fahrzeug weder angemeldet noch pflichtversichert hatte. Durch die Fahrweise kommt aber nun noch ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftahrzeugrennens hinzu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell