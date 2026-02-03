Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in Elze

Hildesheim (ots)

ELZE - (jpm) Im Zusammenhang mit einer Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Elze kam es am gestrigen Montag (02.02.2026) zu einem Polizeieinsatz. Der beschuldigte Vater steht im Verdacht, seinen minderjährigen Sohn entgegen der Entscheidung des Amtsgerichts dem Zugriff des Jugendamtes entzogen zu haben.

Am Amtsgericht Elze fand am Montagnachmittag eine Verhandlung zu einer Sorgerechtsstreitigkeit statt, bei der es um die Inobhutnahme eines Jungen im Grundschulalter durch das Jugendamt ging. Neben den Eltern und dem Jungen waren auch die beiden jugendlichen Geschwister zugegen. Im Rahmen von Amtshilfe war im Vorfeld eine Streifenbesatzung der Polizei Elze angefordert worden, die in einem Nebenzimmer im Gerichtsgebäude verweilte.

Während einer Verhandlungspause durften die drei Kinder das Gebäude mit richterlicher Erlaubnis verlassen, kamen jedoch nicht wieder. Die Verhandlung wurde indes fortgesetzt. Nachdem die Herausgabe des Kindes an das Jugendamt beschlossen worden war, verließ der 47-jährige Vater das Gerichtsgebäude zügig. Als er bemerkte, dass die Polizeibeamten ihm folgten, rannte er zu seinem Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten versuchten, dem Pkw zu folgen, verloren jedoch kurz darauf den Sichtkontakt.

Der Verbleib der Kinder war weiterhin unbekannt. Nach Bewertung der Sachlage bestand der Verdacht, dass der Mann seine Kinder abgepasst und an einen unbekannten Ort verbracht habe. Für weitere Maßnahmen wurden Streifenwagen aus Hildesheim und Alfeld hinzugezogen. Zudem war bekannt, dass der Familienvater legal im Besitz mehrerer Schusswaffen ist und über eine entsprechende Waffenbesitzkarte verfügt.

Der 47-Jährige konnte im weiteren Verlauf telefonisch erreicht und dazu bewegt werden, zum Amtsgericht zu kommen. Vor Ort zeigte er sich anschließend wenig kooperativ, weigerte sich, aus seinem Auto auszusteigen und flüchtete erneut bis in die Oeseder Straße in Elze. Als der 47-Jährige seine Flucht hier fortsetzen wollte und sein Fahrzeug dabei kurzzeitig zum Stehen kam, gab ein Beamter zwei Schüsse aus unmittelbarer Nähe auf die Reifen ab und machte den Pkw damit manövrierunfähig. Anschließend wurde der 47-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Elze gebracht. Waffen wurden bei ihm oder im Fahrzeug nicht gefunden. Letztendlich gab der Mann den Aufenthaltsort der Kinder preis. Gegen 20:45 Uhr wurden diese wohlbehalten an einer Anschrift im Landkreis Hildesheim angetroffen.

In der Wohnung des Mannes stellten die Einsatzkräfte im Anschluss unter anderem mehrere Langwaffen sicher. Hierbei zeigte sich der 47-Jährige kooperativ. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

