POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Alfeld (neu) - Im Zeitraum vom 02.02.2026, 17:30 Uhr, bis 03.02.2026, 13:15 Uhr, kam es in der Straße Antonianger zu einem Verkehrsunfall. In dem Zeitraum parkte der Geschädigte auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium und stellte bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw (schwarzer Opel Insignia) eine Beschädigung fest. Er konnte an dem Stoßfänger hinten rechts deutliche Kratzer feststellen. Hinweise zum/zur Unfallverursacher/-in liegen bisher nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

