HZA-BI: Mit Zauberpilz-Sets auf A2 unterwegs/Bielefelder Zoll stellt illegale Pilzkulturen sicher

Bielefeld (ots)

Der Bielefelder Zoll stellte bei Verkehrskontrollen auf der Bundesautobahn 2 am Donnerstag, den 10.04.2025, zwei Anbauboxen ("Growkits") mit Startkulturen für psilocybinhaltige Pilze, sogenannte "Magic Mushrooms" sowie einige Gramm Haschisch in einem Pkw fest.

Das Fahrzeug mit litauischem Kennzeichen wurde von der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Anröchte, die zum Hauptzollamt Bielefeld gehört, auf der Rastanlage Rhynern Süd bei Hamm einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Der 34-jährige Fahrer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau reiste, gab an, aus Irland kommend auf dem Weg nach Litauen unterwegs zu sein. Die Frage der Beamten nach mitgeführten verbotenen Gegenständen verneinten beide. In der sich anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs, entdeckten die Zöllner im Fahrgastraum ein Tütchen mit drei Gramm Haschisch und im Kofferraum zudem die Anbauboxen mit den illegalen Pilzkulturen. Der Fahrer erklärte, diese in den Niederlanden erworben zu haben.

Die Magic Mushroom-Kulturen wurden, ebenso wie das Haschisch, sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) sowie des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) eingeleitet.

Nach Erledigung aller Formalitäten durften die beiden Reisenden ihre Fahrt fortsetzen.

