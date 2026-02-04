PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am Freitag den 30.01.2026 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus der Gemeinde Freden einen Supermarktparkplatz in der Hildesheimer Straße in Alfeld. Der Herr beabsichtigte mit dem mitgeführten grauen Audi einen Parkplatz zu suchen. Während der Suche parkte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug aus und kollidierte mit dem genannten Audi. Nach der Kollision entfernte sich das verursachende Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

