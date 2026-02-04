Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Unfall unter Drogeneinfluss - Fahrer hat keinen Führerschein

Mayen-Alzheim, Mayener Straße, K25 (ots)

Am 04.02.2026 befuhr ein 38-Jähriger Fahrzeugführer aus Mülheim-Kärlich, kurz nach Mitternacht, mit einem Pkw, BMW, die Mayener Straße und beabsichtigte nach links auf die K 25 abzubiegen. Der Fahrer verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb unfallbeschädigt im Straßengraben liegen. Der Unfallverursacher verließ zunächst das Fahrzeug und flüchtete in die Ortslage Kehrig. Im Rahmen von Anschlussermittlungen, konnte er schließlich als Fahrzeugführer identifiziert und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, des der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den BMW unbefugt geführt hatte. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogen-Vortest bestätigte den Konsum von Cannabis und Amphetamin. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw, wurde sichergestellt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell