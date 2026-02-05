PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung eines Oberlichtes in Holle-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle (fri): In der Zeit zwischen dem 30.01.2026 gegen 08:00 Uhr und dem 05.02.2026 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Dachoberlichtkuppel einer in der Bahnhofstraße in Holle befindlichen Schule. Hierzu müssen die Täter das Dach betreten haben.

Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

