POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Sachbeschädigung dank aufmerksamer Anwohnerin geklärt
Warendorf (ots)
Geklärt ist eine Sachbeschädigung am Neubeckumer Bahnhof, die sich am Samstag, 7.2.2026, gegen 5.25 Uhr ereignet hat. Eine Anwohnerin wurde durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Anhand der von ihr übermittelten Personenbeschreibung konnten Polizisten einen 25-Jährigen identifizieren, der sich dort aufhielt. Der stark alkoholisierte Münsteraner gab zu, den Fahrkartenautomaten erheblich beschädigt zu haben. Die Einsatzkräfte erteilten dem Mann einen Platzverweis, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und informierten die Bundespolizei über die Tat.
