POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.01.2026

Jemgum - Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Ölspur: Zeugen gesucht

Am 22.01.2026 geriet ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit seinem Pkw auf einen Findling, der an der Grundstücksgrenze zur Eschenstraße 40 liegt und beschädigte hierdurch die Ölwanne des Pkw. Er entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Fahrbahn der Wohnsiedlung musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Verkehrsunfall

Am 22.01.2026, gegen 16:25 Uhr befuhr ein 95-jähriger Pkw- Fahrer mit seinem Ford Fiesta die Kirchstraße in Richtung Weenerstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Weenerstraße einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 56-Jährigen mit seinem VW Caddy. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Emden - Einbruchdiebstahl in Wohnung

Am 22.01.2026 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm- Hauff- Straße. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zur Wohnung einer 25-Jährigen und entwendete u.a. technische Geräte. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti an der Martin- Luther- Kirche

Im Zeitraum zwischen dem 16.01.2026, ca. 12 Uhr und dem 21.01.2026, ca. 18 Uhr, sprühte bislang unbekannte Täterschaft diverse Schriftzüge an die Wände des Kirchengebäudes der Martin-Luther-Kirche. Weiterhin wurde der Draht eines Blitzableiters aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

