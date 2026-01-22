Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen++ Fahrzeug überschlagen++ Versammlung am Denkmalsplatz++ Schwelbrand in Werkstatt++ Mülltonnenbrände++

A31 - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 21.01.2026 um 07:58 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Emden (km 187) zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines weißen BMW und ein 64-jähriger Fahrer eines roten VW befuhren den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Papenburg. Der Fahrer des BMW beabsichtigte, den Fahrer des roten VW zu überholen und zog hierfür auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah er einen 26-jährigen Fahrer eines weißen VW. Der Fahrer des weißen VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Im weiteren Verlauf kollidierte der Fahrer des BMW auch noch mit dem Fahrer des roten VW. Der Fahrer des weißen VW sowie der 25-jährige, der 21-jährige und der 20-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden an den Pkw im unteren fünfstelligen Bereich.

Leer - Fahrzeug überschlagen

Am 21.01.2026 gegen 21:45 Uhr kam es in Leer, in der Deichstraße, zu einem Polizeieinsatz. Ein 23-jähriger Fahrer eines grauen BMW befuhr die Deichstraße stadtauswärts. In der Kurve auf Höhe der Konrad-Zuse-Straße, kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf dem Dach in dem wasserführenden Graben liegen. Die Beifahrer (männlich, 16 Jahre und männlich, 20 Jahre) sowie der Fahrer selbst wurden leicht verletzt. Der Pkw musste geborgen werden.

Leer - Versammlung am Denkmalsplatz

Am 21.01.2026 fand in Leer eine Versammlung unter dem Motto "Eskalation in Rojava, Syrien und dem Iran" statt. Gegen 17:00 Uhr hielten sich etwa 200 Personen am Versammlungsort auf; die Teilnehmerzahl stieg im weiteren Verlauf auf rund 600 Personen an. Sowohl die Auftakt- als auch die Abschlusskundgebung fanden am Denkmalsplatz statt. Im Verlauf der Versammlung wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Zeigens einer Flagge einer verbotenen Organisation eingeleitet. Gegen 17:50 Uhr erschienen fünf Personen am Versammlungsort, die Versammlungsteilnehmer verbal provozierten und sich anschließend in eine nahegelegene Bankfiliale begaben. In der Folge versuchten mehrere hundert Versammlungsteilnehmer, ebenfalls in das Gebäude zu gelangen. Dies konnte durch das umgehende Einschreiten der eingesetzten Polizeikräfte verhindert werden. Die fünf Personen wurden anschließend vom Einsatzort begleitet, wodurch sich die Situation beruhigte. Um 18:30 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt. Die Teilnehmer verließen den Versammlungsort zügig. Insgesamt wurde die Versammlung aus polizeilicher Sicht - abgesehen von dem geschilderten Vorfall - als friedlich bewertet.

Leer - Schwelbrand in Werkstatt

Am 21.01.2026 um 15:59 Uhr kam es in Leer, Am Emsdeich, zu einem Brand. In einer dortigen Werkstatt kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand. Hierbei kam es zu einem sehr geringen Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Emden - Mülltonnenbrände

Am 21.01.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in Emden, in der Nesserlander Straße, zu einem Brand einer blauen Papiermülltonne. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine blaue Papiermülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Am 21.01.2026 um 22:48 Uhr kam es in Emden, in der Neptunstraße, zu einem Brand von zwei gelben Mülltonnen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei gelbe Mülltonnen in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

