POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.01.2026

Leer - Ladendiebstahl und Haftbefehl

Am 19.01.2026, gegen 11:15 Uhr, versuchte der Beschuldigte eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk aus dem Lebensmittelgeschäft in der Ubbo- Emmius- Straße zu entwenden. Beim Verlassen des Marktes wurde er von einer Mitarbeiterin verfolgt. In dessen Verlauf verlor der Beschuldigte das Diebesgut. Er konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass er einen offenen Haftbefehl hatte, weshalb er festgenommen wurde.

Moormerland/ Warsingsfehn - Diebstahl von Gasflaschen beim Baumarkt

Im Zeitraum vom 18.01.2026, ca. 14 Uhr bis zum 19.01.2026, ca. 05:45 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zum gesicherten Stahlkäfig, der sich im Bereich des Eingangs eines Baumarktes "Am Kirchweg" befindet und entwendete eine größere Menge Gasflaschen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Sachbeschädigung an der Haupteingangstür zum Kindergarten

Im Zeitraum vom 16.01.2026, ca. 15 Uhr bis zum 19.01.2026, ca. 8 Uhr, beschädigte bislang unbekannte Täterschaft mit einem nicht bekannten Gegenstand die Verglasung der Haupteingangstür des ev. reformierten Kindergartens in der Birkenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer/ Heisfelde - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 19.01.2026, kam es gegen 9 Uhr auf der Straße Burfehner Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Zur Unfallzeit befuhr der 48-jährige Pkw- Fahrer mit seinem Caddy die Christine- Charlotten- Straße und beabsichtige, gerade aus in den Burfehner Weg zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 62-jährigen Fahrradfahrer, der die Heisfelder Straße auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Detern/ Flecken - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen dem 18.01.2026, ca. 22 Uhr und dem 19.01.2026, ca. 06:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Westerlandstraße in Detern. Im Bereich einer Linkskurve kam er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und fuhr in die Buchenhecke des 53-jährigen Geschädigten, der an der Kirchstraße wohnhaft ist. Weiterhin touchierte der Unfallfahrer eine Straßenlaterne, welche ebenfalls beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder dem flüchtigen Fahrzeug/ Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer- Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin

Am 19.01.2026 kam es gegen 14:50 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Die beteiligten Radfahrerinnen befuhren hintereinander den Radweg an der Hauptstraße. Als die unbekannte Verursacherin die 65-Jährige links überholen wollte, touchierten sich die beiden Beteiligten leicht, wodurch die 65-Jährige stürzte und sich verletzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/ oder der Radfahrerin geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Verbindung.

Leer - Lkw- Unfall auf der Autobahn 31 zwischen Neermoor und Riepe

Am 19.01.2026 kam es gegen 13:30 Uhr auf der A 31 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Der 61-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Sattelzug die A 31 Richtung Emden. Auf dieser Strecke stand zwischen der AS Neermoor und der AS Riepe ein Lkw aufgrund eines technischen Defektes auf dem Seitenstreifen. Der 61-Jährige kam aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Lkw, der sich auf dem Seitenstreifen befand. Der Sattelzug kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwecks Bergung des Lkw musste die Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand hoher Sachschaden.

