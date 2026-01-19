Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten++ Einbruchdiebstahl++ Brand auf Dachboden++ Pkw-Brand++ Sachbeschädigung an Wohnung++ Rauchentwicklung in Wohnung++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 13.01.2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es in Leer, in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall. Bei einem im Rahmen von Sonder- und Wegerechten linksseitig in der Dorfstraße abgestellten Rettungswagen wurde der rechte Seitenspiegel angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A31/ Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am 18.01.2026 gegen 17:45 Uhr kam es auf der A31, in Fahrtrichtung Emden (km 189,8) zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer verlor aus unbekannten Gründen Fahrzeugteile auf der Autobahn. Ein 35-jähriger Fahrer eines grauen VW Golf übersah diese Teile und fuhr über diese drüber. Sie wurden hochgeschleudert und verursachten an der rechten Fahrzeugseite Lackschäden im unteren vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die aufgefundenen Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um die Marke Scania handelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Einbruchdiebstahl

Am 18.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr in Leer, in einem Einfamilienhaus im Parallelweg, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in das Einfamilienhaus eines 71-jährigen Mannes und einer 74-jährigen Frau. Dort entwendeten sie Diebesgut um unteren vierstelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Brand auf Dachboden

Am 18.01.2026 gegen 13:50 Uhr kam es in Moormerland, in der Wiesenstraße, zu einem Dachstuhlbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich des Dachbodens eines dortigen Einfamilienhauses zu einem Brand. Der 39-jährige Hauseigentümer konnte das Feuer mithilfe seines 15-jährigen und seines 18-jährigen Sohnes eigenständig löschen. Hierbei zog er sich eine leichte Rauchgasintoxikation zu und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 18-jährige Sohn wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf den unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Pkw-Brand

Am 18.01.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in Emden, im Liekeweg in Höhe der Hausnummer 23, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Ford Focus eines 42-jährigen Mannes Feuer. Beim Eintreffen der Polizei stand der Pkw bereits in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an Wohnung

Am 18.01.2026 um 20:58 Uhr kam es in Emden, im Aeilt-Frese-Weg, zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Fensterscheibe einer zur Grundschule gehörenden Wohnung ein. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Rauchentwicklung in Wohnung

Am 18.01.2026 um 03:53 Uhr kam es in Emden, in einer Wohnung in der Fürbringerstraße, zu einem Einsatz. Ein 47-jähriger Mann ließ den Wasserkocher auf einer heißen Herdplatte stehen, sodass dieser schmolz und in Brand geriet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Der 47-jährige Mann wurde in einem Krankenhaus untersucht. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell