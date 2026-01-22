PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Staatsanwaltschaft Aurich und Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Körperverletzung in Verwaltungsgebäude++

Emden - Körperverletzung in Verwaltungsgebäude

Am 21.01.2026, gegen 09:20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Verwaltungsgebäude in der Maria-Wilts-Straße in Emden zu einem körperlichen Angriff durch eine männliche Person im Alter von 54 Jahren gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es innerhalb des Gebäudes zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, zu der ein 74-jähriger Sicherheit-Mitarbeiter gerufen wurde. Als dieser den 54-Jährigen ansprach und auf ein bestehendes Hausverbot hinwies, soll der Mann mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des Mitarbeiters gestochen haben. Der 74-Jährige wurde durch das Messer an der Hand verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Der Tatverdächtige verließ im Anschluss das Gebäude und flüchtete. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später aufgegriffen und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Aurich ordnete die vorläufige Festnahme an.

Am heutigen Nachmittag, den 22.01.2026, wurde der 54-jährige nigerianische Staatsbürger aufgrund des Antrags der Staatsanwaltschaft, eine einstweilige Unterbringung zu beschließen, dem zuständigen Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Emden vorgeführt. Nach antragsgemäßer Entscheidung wurde er vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Frau Staatsanwältin
A. Hoormann
Staatsanwaltschaft Aurich
Schloßplatz 10
26603 Aurich
04941 9998-516

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

