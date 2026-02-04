PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

Gersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Gersfeld. Am Mittwoch (04.02.), in der Zeit von 8.15 Uhr bis 8.35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ebersberger Platz einen grauen Skoda Fabia. Nach derzeitigen Erkenntnisse streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den parkenden Skoda und beschädigte diesen am linken Außenspiegel, der Fahrertür und dem Kotflügel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall - 58-Jährige leichtverletzt

Gersfeld. Am Mittwoch (04.02.), gegen 12.50 Uhr, befuhren eine 58-jährige Toyota-Fahrerin aus der Gemeinde Kalbach und eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin aus Eichenzell in der genannten Reihenfolge die Berliner Straße in Richtung Schwedenschanze. An der Kreuzung zur Fuldaer Straße bremste die Toyota-Fahrerin ab und ordnete sich nach links ein. Aus bisher ungeklärter Ursache, erkannte die 36-Jährige dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Toyota auf. Die 58-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 15.000 Euro.

(Polizeistation Hilders)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

