POL-WAF: Oelde. Unbekannte gaben Einbruchsversuch auf

Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.2.2026, 19.45 Uhr fiel Polizisten auf der Südstraße in Ahlen ein Autofahrer auf, der den Motor aufheulen ließ und so stark beschleunigte, dass die Reifen quietschten. Bei der sich deshalb anschließenden Kontrolle des 45-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen Cannabis- und Betäubungsmittelkonsum. Außerdem hatte der Sendenhorster einen offenen Haftbefehl und führte ein verbotenes ...

