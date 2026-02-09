POL-WAF: Oelde. Unbekannte gaben Einbruchsversuch auf
Warendorf (ots)
Am Samstag, 7.2.2026 versuchten unbekannte Personen gegen 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Joseph-Cardijn-Straße in Oelde einzubrechen. Als der oder die Täter bemerkten, dass das Haus bewohnt war, flüchteten sie. Wer hat im Bereich der Joseph-Cardijn-Straße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell