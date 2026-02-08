Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt endet auf verschneitem Waldweg

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr sollte ein Pkw Opel mit ausländischem Kennzeichen in der Straße Am Eichicht einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw entzog sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Langewiesen. Die Fahrt endete schließlich auf einem verschneiten Waldweg im Bereich der Herrenteiche. Die polizeibekannte 24-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Kennzeichen waren außerdem nicht auf den Pkw zugelassen. Es erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme und die Sicherstellung der Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel. Gegen die Fahrerin wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (sk)

