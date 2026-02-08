LPI-GTH: Pkw-Fahrer unter Alkohol

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 57 Jahre alter Mann aus Treffurt kontrolliert, der mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest mit dem Herrn erbrachte den zu hohen Wert 1,26 Promille. Die nächste Fahrt als Mitfahrer für den Treffurter führte ihn zu einer Blutentnahme im Krankenhaus. Es wird aufgrund des hohen Alkoholwerts eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgen. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr