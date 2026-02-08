LPI-GTH: Pkw-Fahrer unter Alkohol
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle eines 57-jährigen Fahrer eines Pkw Toyota in der Bücheloher Straße gegen 4:00 Uhr wurde festgestellt, dass er unter Alkohol stand. Die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk)
