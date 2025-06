POL-HRO: 34-Jährige greift Polizisten an: Ein Beamter bei Einsatz in Rostock verletzt

Klütz (ots) - Im Verlauf des zurückliegenden Pfingstwochenendes sind Unbekannte in eine Tierarztpraxis in Klütz eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum vom 06. bis zum 10. Juni haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter offenbar gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in Klütz verschafft. Der oder die Täter durchwühlten die ...

mehr