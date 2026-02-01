POL-Lebach: Graffiti-Sprayereien am Bahnhof in Lebach
Lebach (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Bahnhof in Lebach ein Zug mit mehreren Graffiti-Tags besprüht. Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall angeben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lebach.
