Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Graffiti-Sprayereien am Bahnhof in Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Bahnhof in Lebach ein Zug mit mehreren Graffiti-Tags besprüht. Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall angeben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lebach.

