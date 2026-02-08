LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Gehren (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstag, den 07.02.2026, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einen Fahrzeug im Bereich der Kleingartenanlage "An der Haltestelle", Am Schwimmbad in Gehren. Dabei wurde die Fahrerseite eines VW Amarok großflächig zerkratzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. (sk)
