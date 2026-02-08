PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einen Fahrzeug im Bereich der Kleingartenanlage "An der Haltestelle", Am Schwimmbad in Gehren. Dabei wurde die Fahrerseite eines VW Amarok großflächig zerkratzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:46

    LPI-GTH: Betrunken am Steuer

    Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 57 Jahre alter Mann aus Treffurt kontrolliert, der mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest mit dem Herrn erbrachte den zu hohen Wert 1,26 Promille. Die nächste Fahrt als Mitfahrer für den Treffurter führte ihn zu einer Blutentnahme im Krankenhaus. Es wird aufgrund des hohen Alkoholwerts eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgen. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:35

    LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

    Eisenach (ots) - Am Samstagabend wurde Am Schleierborn in Eisenach eine Verkehrskontrolle bei einem Ford-Fahrer durchgeführt. Auf die Frage der Polizeibeamten nach seinem Führerschein, gab der 27-Jährige an, daß er keinen besitze. Somit war die Fahrt an Ort und Stelle für den jungen Mann beendet. Eine Anzeige wird folgen. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:30

    LPI-GTH: Sattelzugmaschine übersehen

    Auffahrt zur BAB 71, Anschlußstelle Stadtilm (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026 gegen 11:30 befuhr ein 31-jähriger Skoda-Fahrer die Anschlußstelle Stadtilm der Bundesautobahn 71 in Richtung Rudolstadt. Auf der Einfädelspur zur B 90 übersah er den links befindlichen 52-jährigen Fahrer einer Volvo-Sattelzugmaschine mit Auflieger. In der Folge kollidierte der Skoda-Fahrer gegen die Volvo-Sattelzugmaschine sowie mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren