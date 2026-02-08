PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelzugmaschine übersehen

Auffahrt zur BAB 71, Anschlußstelle Stadtilm (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026 gegen 11:30 befuhr ein 31-jähriger Skoda-Fahrer die Anschlußstelle Stadtilm der Bundesautobahn 71 in Richtung Rudolstadt. Auf der Einfädelspur zur B 90 übersah er den links befindlichen 52-jährigen Fahrer einer Volvo-Sattelzugmaschine mit Auflieger. In der Folge kollidierte der Skoda-Fahrer gegen die Volvo-Sattelzugmaschine sowie mit drei Leitplankenelementen. Der an den Fahrzeugen und den Leitplankenelementen verursachte Sachschaden wurde mit ca. 12000,-EUR angegeben.

(sg)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
