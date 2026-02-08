Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug durchsucht - Täter ermittelt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend beobachtete ein aufmerksamer Anwohner der Tiergartenstraße eine männliche Person, die sich unbefugt auf seinem Grundstück aufhielt und seinen Pkw Mazda durchsuchte. Nachdem der 61-jährige Fahrzeughalter den Unbekannten angesprochen hatte, flüchtete dieser ohne Beute in eine unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Beamte bereits wenige Minuten später einen 24-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell