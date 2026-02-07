LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In Schulen in der Bergrat-Mahr-Straße sowie in der Bergrat-Voigt-Straße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 04. Februar, 16.00 Uhr und gestern, 06.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten tätigen können, werden gebeten sich mit der ...

