LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt
Arnstadt, Ichtershäuser- Straße (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, den 05.22.2026, 23:30 Uhr bis Freitag, den 06.02.2026, 10:48 Uhr beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines in der Lessingstraße geparkten Pkw Mercedes. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 200,-EUR angegeben. Unter Angabe des Aktenzeichens ST/0032517/2026 nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen gern entgegen.
(sg)
