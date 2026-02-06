Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend erhielten zwei Senioren aus Ohrdruf unabhängig voneinander einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gab vor, dass deren Kinder einen tödlichen Unfall verursacht hätten und nun eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe von mehreren tausend Euro verlangt wird. Beide durchschauten sofort den Betrugsversuch, legten auf und informierten die Polizei. Ein Vermögensschaden entstand nicht. In Deutschland gibt es keine Kautionsforderungen von öffentlichen Stellen. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell