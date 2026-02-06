PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Unfall mit verletzter Person

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Straße 'Auf der Aub' ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin fuhr von Hörselgau in Richtung Wahlwinkel und kam auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Es kam zu einer Kollision mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt, der 14-jährige Beifahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Personen wurden zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
