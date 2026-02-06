LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Unbekannte Täter haben am 04. Februar 2026 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.45 Uhr das mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesicherten E-Bikes (Marke: Hitway; Farbe schwarz) des 24-jährigen Geschädigten in der Bahnhofstraße entwendet. Das Fahrradschloss wurde vor Ort zurückgelassen. Der oder die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am Fahrradschloss. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0031778/2026) zu melden. (ak)
