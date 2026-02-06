PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte Täter haben am 04. Februar 2026 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.45 Uhr das mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesicherten E-Bikes (Marke: Hitway; Farbe schwarz) des 24-jährigen Geschädigten in der Bahnhofstraße entwendet. Das Fahrradschloss wurde vor Ort zurückgelassen. Der oder die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am Fahrradschloss. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0031778/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

