LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es an einer weiterführenden Schule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern. Dabei wurde ein 11-Jähriger schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Eisenach zu den genauen Tatabläufen und den Tatbeteiligten dauern an. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

