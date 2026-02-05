LPI-GTH: Von der Straße abgekommen
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Heute Morgen befuhr eine 73-jährige Opel-Fahrerin die B84 von Eisenach in Richtung Clausberg. Auf winterglatter Fahrbahn kam die Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 73-Jährige verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)
