Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Notruf missbraucht

Gotha (ots)

Gestern Abend wählte ein 42-jähriger Mann den Notruf und gab vor, Schmerzen zu haben und Hilfe zu benötigen. Mit Eintreffen des Rettungswagens gab der Mann an, dass kein solcher Notfall vorliegt und er lediglich nachhause gefahren werden wollte. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Notrufmissbrauch wurde eingeleitet. Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden. Daher sollte der Notruf nur bei einer akuten Gefahr für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachwerte gewählt werden. In allen anderen Fällen sind die regulären öffentlichen Einwahlnummern der Dienststellen zu nutzen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

