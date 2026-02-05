Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern kam es vor einem Baumarkt in der Ohrdrufer Straße gegen 17.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 31-Jähriger (irakisch) wurde von zwei unbekannten männlichen Tätern festgehalten und geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die beiden Unbekannten flüchteten. Zeugen, die zur Personalienfeststellung der beiden Männer beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0030760/2026) zu melden. (ak)

